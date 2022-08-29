Опубликована программа празднования 1 сентября в ПсковГУ

16:55, 29 августа 2022, ПАИ

Псковский государственный университет опубликовал программу празднования Дня знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Официальная часть праздника пройдет в актовом зале главного корпуса вуза в 12:00. Ребят поприветствует ректор ПсковГУ Наталья Ильина, а также директора институтов вуза. Они расскажут об университете, его достижениях и приоритетах, а также анонсируют старт Всероссийской акции «Поделись Знанием. Новые горизонты».

Пятерым первокурсникам-стобальникам ЕГЭ вручат студенческие билеты и подарки от университета. Кроме того, запланировано награждение студенческих групп и объединений, активно участвующих в жизни страны и региона в весенне-летний период 2022 года. В их числе - волонтёры, вожатые, представители студенческого научного сообщества. Также будет отмечена группа студентов Творческой лаборатории студентов» за подготовку и показ в городе Пскове театрально-музыкальной постановки «После рассвета».

Первый звонок в новом учебном году даст студент Института математического моделирования и игропрактики, председатель Объединенного Совета обучающихся ПсковГУ, руководитель Совета Обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ по СЗФО Григорий Макаров и ребята-первокурсники.

В 13:00 торжественные мероприятия праздника продолжатся встречей «Сделаем город красивым вместе с ПсковГУ», на которой выступит глава администрации города Пскова Борис Елкин. К приветствиям в адрес студентов выступят также руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и общественный помощник губернатора Псковской области и архитектор-дизайнер Сергей Станкевич.

С 11:30 до 15:00 в сквере Псковского государственного университета будет звучать музыка: студенты Творческой лаборатории вуза покажут номера художественной самодеятельности. Здесь же будут работать интерактивные площадки для студентов и жителей города. В это же время учащиеся смогут посетить мастер-классы и консультации, организованные творческими силами вуза – Волонтерским центром университета, РСО, Студенческим клубом «Я горжусь», Профкомом, Центром карьеры и трудоустройства, Международным отделом, социальным отделом.

Расписание Интерактивных площадок

Волонтёрский центр ПсковГУ (аудитория 310)

На этой площадке участникам предложат создать мягкие игрушки-косички из флиса, которые можно будет забрать с собой или передать в приют для бездомных животных

Цифровой парк ПсковГУ

«Центр карьеры и трудоустройства - место, где ты сможешь узнать о топовых вакансиях региона, познакомиться с ведущими работодателями, прокачать свои личностные компетенции на мастер-классах и образовательных курсах и выстроить индивидуальный карьерный трек под руководством экспертов.

В День знаний на этой площадке первокурсники смогут познакомиться с сотрудниками и проектами Центра карьеры и трудоустройства, а также с недавно созданным на его базе Центром компетенций, и пройти целый ряд тематических тренингов и мастер-классов», - отметили в вузе.

1. Мастер-класс «Оцени свой уровень коммуникации» (11.30)

Небольшой интерактив по оценке уровня развития и прокачке такого надпрофессионального навыка, как коммуникация, станет мостом к формированию траектории развития компетенций на площадке центра компетенций. Мы предлагаем студентам оценить себя через небольшой опрос и сразу же прокачать свой скилл интересными, но в то же время незатейливыми упражнениями.

2. Мастер-класс «Деловая переписка в сети Интернет» (12.30)

Как написать преподавателю по электронной почте или в мессенджерах? Весьма актуальный для первокурсников вопрос, ведь от ответа на него зависит, какое первое впечатление ты произведёшь на своего педагога. Сотрудники Центра расскажут о негласных правилах и лайфхаках деловой переписки и помогут создать идеальное письмо преподавателю.

3. Интерактив «Что ты знаешь о своей профессии?» (14.00)

Многие студенты, поступая на определенное направление, не знают, какими специалистами они будут, и не могут назвать конкретную должность, которая соответствовала бы их образованию. В непринужденном диалоге студенты расскажут о своих ожиданиях о профессии, а Центр карьеры и трудоустройства скорректирует их представления и расскажет о ключевых работодателях Псковской области и их специальностях.

Военно-патриотический клуб «ЯГоржусь» + Теренин (сквер\304 аудитория)

Региональный клуб занимается воспитанием патриотического духа среди студентов, формированием дружественных взаимоотношений между учащимися различных военно-патриотических объединений по всей стране, подготовку и участие в «Зарнице».

На этой площадке для участников будут организованы мини-мастер–классы по основным видам деятельности клуба. Также здесь будут представлены образцы трех видов военной формы и рассказ о них.

Профком студентов ПсковГУ (сквер/413 аудитория)

На этой площадке ребята смогут вступить в профсоюз, подписать ранее поданные заявки, поучаствовать в интерактиве и получить сувениры от профкома студентов. Также здесь разместится фотозона и развлекательные интерактивы, в том числе угощение с шуточными предсказаниями и лотерея вопросов, за которые ребята смогут получить подарочки, профсоюзный мемасник и профсоюзный крокодил.

Профком студентов — это профсоюзная организация вуза, которая защищает права и представляет интересы обучающихся на всех уровнях в ПсковГУ, оказывает материальную и консультативную помощь, предоставляет различные скидки и льготы студентам, а также реализует различные проекты и мероприятия и развивает студенческое самоуправление.

Отдел по работе с иностранными обучающимися (312 аудитория)

Здесь студенты смогут получить буклеты с информацией об отделе, команде тьюторов, памятки первокурсникам, карты корпусов ПсковГУ от отдела академической мобильности, а также познакомиться со слайд-шоу из фотографий по мероприятиям отдела за прошлый год - праздникам, экскурсиям, походам.

Также на этой площадке будет работать развлекательная секция «Напиши своё имя на разных языках» - хинди, персидском, арабском. Еще один интересный интерактив от Международного отдела - секция мехенди (это традиционная на Востоке техника росписи хной по телу).

Соцотдел (в кабинете соцотдела)

В кабинете соцотдела студенты смогут получить консультации по вопросам стипендиального обеспечения, материальной поддержки, системы поощрений, обеспечения общежитием, социальных льгот и гарантий.

РСО (314 аудитория)

Российские студенческие отряды ПсковГУ организуют фотовыставку по итогам трудового лета 2022 года, а также показ видеороликов и встречи с представителями студотрядов. Бойцы проведут прикладные творческие и профессиональные мастер-классы, связанные со спецификой их работы, расскажут о том, чем они занимаются в трудовой период, как проходит обучение и т.д.

Клуб настольных игр (сквер/аудитории 411 и 416)

Гостей этой площадки ждет более 15 видов настольных игр в отличной компании единомышленников.

Студенческий спортивный клуб ПсковГУ (сквер\ спортзал)

Здесь можно будет познакомиться с информацией о том, какие спортивные студенческие клубы существуют в вузе, а также принять участие в мастер-классах и подвижных играх.