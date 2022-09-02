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Минздрав: Вакцина против гриппа поставлена во все регионы России

Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа», – сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что вакцина доступна, в том числе и детская, нужно своевременно начать прививаться, чтобы защитить свое здоровье.

По словам министра, кампания по вакцинации против гриппа уже началась в России.

За последние годы охват населения Псковской области иммунизацией против гриппа увеличился почти в 2,2 раза. 
 

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