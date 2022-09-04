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Не ходить в лес советует сегодня народный календарь

День памяти мученика Агафона Огуменника наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Он претерпел страдания за веру Христову в 4 веке. 

По старинному поверью, в этот день леший приходит на гумно, чтобы «потешится над соломкой» — перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Поэтому хозяева выходили в дозор — караулить свои припасы. Мужики надевали тулуп наизнанку, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Этой кочергой вокруг гумна очерчивали круг и садились внутрь него. Считалось, что в этом случае леший не сможет подойти к гумну.

В народных преданиях леший — это лесной дух. Его главная задача — следить, чтобы никто не принёс вреда его хозяйству.

В народном календаре лешему отводится несколько дней, Агафон Огуменник — один из них. Особым днём считалось Воздвижение, когда лешие перегоняют по лесу зверьё. В октябре на Ерофея «лешие с лесом расстаются». Крестьяне говорили, что в этот день лесной дух проваливается под землю, где зимует до весны, но перед этим всласть беснуется — кричит, хохочет, ломает деревья и гоняет зверей. В любой из праздников, связанных с лешим, в лес было ходить нежелательно. 

На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится ещё четыре недели.

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