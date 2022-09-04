Дмитрий Песков: Путин не читает телеграм

22:02, 04 сентября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин сам не читает телеграм-каналы, в том числе по военной тематике, но публикации из них попадают в обзоры для главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Нет, Путин не читает телеграм-каналы, но обзоры получает», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков также отмечал в беседе с журналистами, что президент не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях.