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Общество

Соцобъекты Пушкиногорского района начнут подключать к отоплению 8 сентября

В объектах социальной инфраструктуры Пушкиногорского района с 8 сентября начнётся отопительный сезон, сообщает газета «Пушкинский край».

«Администрация Пушкиногорского района сообщает о начале отопительного сезона 2022-2023 годов в объектах социальной сферы МО «Пушкиногорский район» с 8 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, что начало отопительного сезона достаточно формализовано. Существует нормативно-правовой акт на уровне всей страны, в котором говорится, что отопительный сезон должен начинаться не позже 15 октября или в том случае, если температура меньше +8 градусов держится не менее пяти дней, напомнил Сергей Грахов.

По его словам, на усмотрение глав муниципалитетов отопление уже можно подключать.

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