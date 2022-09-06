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Общество

Когда в Псковской области включат отопление, рассказал Сергей Грахов

Когда в Псковской области включат отопление, рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он подчеркнул, что начало отопительного сезона достаточно формализовано. Существует нормативно-правовой акт на уровне всей страны, в котором говорится, что отопительный сезон должен начинаться не позже 15 октября или в том случае, если температура меньше +8 градусов держится не менее пяти дней, напомнил Сергей Грахов.

«Как показала практика прошлых лет, бывает четыре дня от +6 до +7, потом +9, потом снова от +6 до +7. Формально отопительный сезон начинать муниципалитеты не могут. Чтобы как-то немного помочь и не заставлять жителей страдать от жёсткого формализма, мы приняли решение ввести переходный период. Режим протапливания. Можно включать отопление в том случае, если температура +10 и менее держится в течение трёх дней», – пояснил он.

Руководитель профильного комитета подчеркнул, что механизм протапливания оправдан как в начале отопительного сезона, так и при завершении. «Понимаю, что нас сейчас ожидает волна обращений. Кому-то жарко, кому холодно. Сейчас, например, жалобы на то, что холодно, а когда включим отопление – пойдёт вал обращений «зачем мы топим улицу». Это типичная ситуация. Мы её понимаем», – отметил Сергей Грахов.

Он также привёл прогноз Гидрометцентра, согласно которому температура воздуха до 12 сентября будет устойчиво держаться в среднем на уровне от +7 до +10 градусов. В принципе, на усмотрение глав муниципалитетов отопление уже может включаться, заключил Сергей Грахов.

Добавим, что готовность муниципалитетов Псковской области к отопительному сезону на сегодня составляет 87 %.

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