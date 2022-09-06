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Общество

Названа дата начала отопительного сезона в Пскове

Фото: PxHere

Отопительный сезон в Пскове планируют начать 19 сентября, сообщил представитель администрации города, отвечая на вопрос псковички в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, социальные учреждения начнут отапливать 15 сентября, а многоквартирные дома — с 19-го. «В случае ухудшения или улучшения погодных условий график подключения тепла может быть скорректирован», — уточнили в администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что в объектах социальной инфраструктуры Пушкиногорского района отопительный сезон начнётся с 8 сентября. Как объяснил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, отопительный сезон должен начинаться не позже 15 октября или в том случае, если температура меньше +8 градусов держится не менее пяти дней.

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Названа дата начала отопительного сезона в Пскове

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