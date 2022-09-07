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Страна и мир

Телевизионное шоу в Британии ввело небычный приз — оплату счетов электроэнергии, но потом отказалось от него

Каждый четвертый британец не станет включать отопление из-за рекордного роста цен на энергию. Фото ТАСС/Толга Акмен

 

Британское телешоу This Morning отменило ранее предложенную телезрителям возможность выигрыша оплаты счетов за электроэнергию после волны критики. Об этом сообщила в среду, 7 сентября, газета Mirror, пишут «Известия».

Издание пишет, что после серьезной негативной реакции на фоне кризиса стоимости жизни, организаторы шоу отменили эту возможность. С этого дня в игре будут снова разыгрываться в основном денежные призы в размере от £750 до £3 тыс.

О появлении в игре такого приза, как оплата счетов, на шоу заявили 5 сентября. Сообщалось, что после этого один из дозвонившихся телезрителей отказался от денежного приза и выбрал оплату своих счетов за свет за четыре месяца. Британец в эфире не скрывал своей радости.

По опросам, предстоящей зимой почти каждый четвертый британец не станет включать отопление из-за рекордного роста цен на энергию.

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