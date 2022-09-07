Василий Раков: Культура выращивания льна возвращается в Палкинский район

23:38, 07 сентября 2022, ПАИ

Исполняющий обязанности главы Палкинского района Василий Раков отметил возрождение традиций посева льна в муниципалитете.

«Лён, не зря он в гербе Палкинского района. «В поле, семикратно скошенном слева червленью и зеленью, поверх всего — серебряный столб, обременённый тремя лазоревыми цветками льна, украшенными золотом», это наш герб. Район становится крепче и культура выращивания льна возвращается», – написал в Telegram Василий Раков.

К примеру сельский хозяйственник Владимир Зинык в этом году засеял льном 50 га земель.

«Заехал на поля,сейчас идёт уборка льна - очень интересная культура: масло, семечки, волокно – всё в ход идёт», – отметил замглавы района.