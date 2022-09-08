Отопительный сезон стартует ещё в одном районе Псковской области 12 сентября
Отопительный сезон начнётся в Дновском районе с 12 сентября. Об этом пишет газета «Дновец».
Для объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов и т. д.) отопление включат с 12 сентября. В многоквартирные дома подача тепла начнётся с 19 сентября, отметили в сообщении.
Первыми отопительный сезон организовали в Дедовичском районе, он начался с 7 сентября.
Ранее сообщалось о дате начала отопительного сезона в Пскове и Пушкиногорском районе.
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