Отопительный сезон стартует ещё в одном районе Псковской области 12 сентября

11:14, 08 сентября 2022, ПАИ

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Отопительный сезон начнётся в Дновском районе с 12 сентября. Об этом пишет газета «Дновец».

Для объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов и т. д.) отопление включат с 12 сентября. В многоквартирные дома подача тепла начнётся с 19 сентября, отметили в сообщении.

Первыми отопительный сезон организовали в Дедовичском районе, он начался с 7 сентября.

Ранее сообщалось о дате начала отопительного сезона в Пскове и Пушкиногорском районе.