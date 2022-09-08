Расшифровывать итоги онлайн-голосования в Пскове будут с помощью спецключа
В ЦИК России прошла процедура разделения ключей перед онлайн-голосованием, сообщает РИА Новости. Оно пройдёт в этом году в семи регионах — в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Разделённые ключи упаковали в сейф-пакеты и поместили в стеклянный сейф. После завершения голосования ключ соберут снова, чтобы расшифровать с его помощью итоги выборов.
Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка.
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