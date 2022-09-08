Жители Пскова активнее других россиян регистрировались для участия в ДЭГ
Жители Пскова активнее других россиян регистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
«Что касается ДЭГ, то в Пскове зарегистрировано 11 878 человек. У нас в процентном соотношении на ДЭГ записалось больше, чем в других регионах, где голосование проходит в таком формате», - отметил Сопов.
По его словам, никаких проблем накануне старта электронного голосования в Псковской области нет.
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