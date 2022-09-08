Латвийские депутаты приняли поправки, предусматривающие независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата

19:46, 08 сентября 2022, ПАИ

Депутаты латвийского Сейма в срочном порядке в четверг приняли поправки к закону о православной церкви, предусматривающие самостоятельность Латвийской православной церкви и ее независимость от Московского патриархата, сообщает ТАСС.

«С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви, устраняя влияние и власть Русской православной церкви над нашей православной церковью», - заявил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Каминьш, выразив мнение, что такое решение отвечает не только интересам Латвийской православной церкви, но также всего общества и национальной безопасности в частности.

В пресс-службе Сейма отметили, что до 31 октября церковь должна привести свой устав в соответствие с поправками, внесенными в закон о статусе церкви. Канцелярия президента республики должна быть уведомлена до 1 октября о главе церкви, митрополитах, архиепископах и епископах, находящихся в должности.