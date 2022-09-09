Разоблачён фейк с минированием школ в Пскове и Великих Луках

11:02, 09 сентября 2022, ПАИ

Разоблачён фейк с минированием школ в Пскове и Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Сообщения о заложенных бомбах на территории школ Пскова и Псковской области начали поступать на пульт МЧС со вчерашнего дня. В частности, 8 сентября в правоохранительные органы поступили ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось. Подобные волны «лжеминирований» наблюдаются в Псковской области постоянно.

Подобные попытки сорвать голосование также замечены и в Томской области. Подобные провокации во время проведения таких крупных событий, как дни города, выборы или праздники, стали традиционными, отмечают авторы канала.