Сообщения о минировании объектов в Пскове оказались ложными

14:00, 08 сентября 2022, ПАИ

Все сегодняшние сообщения о минировании школ и торговых комплексов в Пскове оказались ложными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отметим, что, в частности, 8 сентября поступали ложные сообщения о минировании школ города, торгового комплекса «ПИК 60», ТРК «Акваполис» и центра диализа Б. Браун — всего девяти объектов.

Напомним, что это далеко не первые в этом году ложные сообщения о минировании в Пскове. Например, подобная волна лжеминирований прошла в городе 25 марта. Тогда звонки о минировании объектов поступали с территории Украины. Ещё одна волна лжеминирований прошла по Пскову 2 сентября.