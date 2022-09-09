Михаилу Ведерникову презентовали обновлённые ТВ и радиостудию медиахолдинга

14:20, 09 сентября 2022, ПАИ

Обновлённые телевизионную и радиостудию госмедиахолдинга Псковской области презентовали губернатору Михаилу Ведерникову сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Экскурсию для главы региона провели директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова и советник губернатора Антон Сергеев.

Михаилу Ведерникову показали серверную, радиостудию, аппаратную, откуда будет вестись телевизионная трансляция, новостную телестудию.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Глава региона остался доволен произошедшими изменениями. В свою очередь сотрудники ИД «Медиацентр 60» поблагодарили его за содействие в реконструкции здания медиахолдинга.

Ранее сообщалось, что сегодня губернатор Михаил Ведерников станет гостем новой программы «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО». Эфир начнётся в 15:00 на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».

Отметим, что в состав госмедиахолдинга Псковской области входит АНО ИД «Медиацентр 60», куда включены редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», телеканал «Первый Псковский», радиоканалы «7 НЕБО», «Радио Дача», «Серебряный дождь», сетевые издания «Комсомольская правда – Псков» и «Аргументы и факты – Псков», а также АНО ИД «Медиа 60», объединяющая 26 муниципальных редакций.