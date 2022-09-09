Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»
Гостем новой программы «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Эфир начнётся в 15:00 на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».
Ведущие программы поговорят с главой региона о развитии Псковской области, планах привлечения инвестиций в регион, ремонта дорог и газификации, об итогах работы за почти пять лет, о планах на будущее, а также о личном.
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09 сентября 2022
Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»