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Общество

Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»

Гостем новой программы «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Эфир начнётся в 15:00 на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».

Ведущие программы поговорят с главой региона о развитии Псковской области, планах привлечения инвестиций в регион, ремонта дорог и газификации, об итогах работы за почти пять лет, о планах на будущее, а также о личном.

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