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На вебинаре в ПсковГУ рассказали об особенностях обучения математике в 1 классе

В ПсковГУ состоялся вебинар, организованный службой семейного консультирования «Содействие», на тему «Плюсы и минусы подготовительного периода обучения математике в 1 классе». Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Провела встречу старший преподаватель кафедры образовательных технологий Татьяна Алексеева.

Слушатели познакомились с образовательными направлениями дочислового периода обучения математике в первом классе, узнали особенности организации математической деятельности, способствующие успешной адаптации первоклассников.

Преподаватель продемонстрировала практические примеры математических заданий, используемых на данном этапе, раскрыла их дидактический потенциал для уточнения, расширения математических представлений младших школьников, их подготовки к изучению чисел первого десятка.

Также на вебинаре родители задачи интересующие вопросы и получили практические рекомендации по осуществлению дочисловой подготовки первоклассника.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана при ПсковГУ при поддержке министерства Просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».

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