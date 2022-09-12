Названы самые популярные у псковичей сферы для бизнеса по соцконтракту

10:00, 12 сентября 2022, ПАИ

Самая востребованная мера поддержки в рамках социального контракта - получение средств на индивидуальное предпринимательство. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 12 сентября.

Порядка 900 контрактов на индивидуальное предпринимательство было заключено в Псковской области за 2022 год. В этом случае можно получить до 350 тысяч рублей.

Самыми популярными направлениями ИП у женщин стали сфера красоты и кондитерское производство, а у мужчин - «муж на час», а также автосервис.

Всего существует четыре направления использования социального контракта: поиск работы, индивидуальное предпринимательство или самозанятость, трудная жизненная ситуация, подсобное или крестьянско-фермерское хозяйство.