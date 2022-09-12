Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

09:11, 12 сентября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир в понедельник, 12 сентября, в 9:00.

В этой программе расскажем о поддержке жителей Псковской области с помощью социальных контрактов, на какие цели можно потратить деньги и кто может оформить пособие, а также о том, сколько псковичей уже воспользовались этой программой. Ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой. Также Ольга Евстигнеева расскажет о том, как и кто может пользоваться такой услугой, как социальное такси.

А также о ближайших мероприятиях, которые пройдут в псковском «Лофте», ведущие поговорят с руководителем креативного пространства Антоном Ковальским.