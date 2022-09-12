Память жертв нацизма почтили в Пскове

13:09, 12 сентября 2022, ПАИ

Митинг, посвящённый Международному дню памяти жертв нацизма, прошёл в сквере Павших борцов в Пскове 12 сентября. В нём приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв, бывшие узники концлагерей, представители общественных объединений, школьники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Нельзя забывать те страшные события. В годы Великой Отечественной войны ни одна страна не смогла противостоять фашистской агрессии, и только наш народ сплотился и дал отпор врагу, освободив при этом и другие страны», – подчеркнул Владимир Воробьёв и призвал всех участников митинга хранить память о погибших.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших, а затем возложили к мемориалу цветы.