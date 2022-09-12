Гуманитарная помощь жителям Берислава: что и куда могут принести псковичи

17:11, 12 сентября 2022, ПАИ

Все желающие жители Псковской области могут оказать помощь жителям Бериславского района Херсонской области с помощью регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Псковской области». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО».

«Безусловно, право людей – выбирать, через кого, через какие фонды, организации и что направлять в виде гуманитарной помощи, но я настоятельно рекомендую пользоваться именно этой структурой, потому что правительство Псковской области и я лично гарантируем, что вся эта помощь будет доведена адресно», – сказал Михаил Ведерников.

Работа по сбору и отправке гуманитарных грузов продолжается. Все желающие могут принести гуманитарную помощь в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области по адресу Псков, улица Конная, 2, а также во всех муниципалитетах в штабы «Мы вместе».

По словам руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеси Михачёвой, псковичи могут приносить продукты питания, средства гигиены, канцелярские товары, детские товары и строительные материалы.

«Ресурсный центр является ключевым звеном в сборе гуманитарной помощи. У нас сбор и отправка каждого груза находится под особым контролем. Груз точно будет доставлен жителям Бериславского района», – подчеркнула Алеся Михачёва.

Отметим, что по всем вопросам о сборе гуманитарной помощи можно обращаться на горячую линию ресурсного центра по телефону 8-931-901-00-82.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.