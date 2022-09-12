Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гуманитарная помощь жителям Берислава: что и куда могут принести псковичи

Все желающие жители Псковской области могут оказать помощь жителям Бериславского района Херсонской области с помощью регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Псковской области». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО».

«Безусловно, право людей – выбирать, через кого, через какие фонды, организации и что направлять в виде гуманитарной помощи, но я настоятельно рекомендую пользоваться именно этой структурой, потому что правительство Псковской области и я лично гарантируем, что вся эта помощь будет доведена адресно», – сказал Михаил Ведерников.

Работа по сбору и отправке гуманитарных грузов продолжается. Все желающие могут принести гуманитарную помощь в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области по адресу Псков, улица Конная, 2, а также во всех муниципалитетах в штабы «Мы вместе».

По словам руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеси Михачёвой, псковичи могут приносить продукты питания, средства гигиены, канцелярские товары, детские товары и строительные материалы.

«Ресурсный центр является ключевым звеном в сборе гуманитарной помощи. У нас сбор и отправка каждого груза находится под особым контролем. Груз точно будет доставлен жителям Бериславского района», – подчеркнула Алеся Михачёва.

Отметим, что по всем вопросам о сборе гуманитарной помощи можно обращаться на горячую линию ресурсного центра по телефону 8-931-901-00-82.

Фото из Telegram-канала «Берислав. Новости». Гуманитарная помощь, доставленная в Берислав из Псковской области.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 сентября 2022

Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд в преддверии отопительного сезона
12 сентября 2022

В Псковской области пройдёт онлайн вебинар по защите подростков от курения
12 сентября 2022

Гуманитарная помощь жителям Берислава: что и куда могут принести псковичи
12 сентября 2022

Названы даты начала отопительного периода в районах Псковской области
12 сентября 2022

Вандалы проникли на новый стадион в Плюсском районе
12 сентября 2022

Экономика России выходит на траекторию роста – Владимир Путин
12 сентября 2022

ПАИ и «Первый Псковский» стали самыми цитируемыми СМИ по итогам недели

12 сентября 2022

Спартакиаду Союзного государства обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...