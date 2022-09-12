«Первый на седьмом»: о развитии Псковской области – в интервью с Михаилом Ведерниковым

15:03, 12 сентября 2022, ПАИ

Гостем новой программы «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ведущие – директор госмедиахолдинга Ирина Фёдорова и главный редактор телеканала «Первый Псковский» Надежда Назаренко – пообщались с главой региона на разные темы. В частности, они поговорили о том, какие новые возможности для газификации появятся у жителей Псковской области, в чём экономические выгоды гостеприимства и почему формализм в госслужбе неприемлем. Об этом и многом другом читайте в интервью.

Развитие туризма

Ирина Фёдорова: Михаил Юрьевич, недавно была большая пресс-конференция, посвящённая перспективам развития авиасообщения и нашего аэропорта. Для большого количества журналистов вы подробно рассказывали, что будет сделано в аэропорту. Мы прекрасно знаем, что аэропорт – это входные ворота в регион и для туристов, и для инвесторов. Поэтому не будем отнимать хлеб у наших коллег-журналистов, которые подробно опишут всё то, что было…

Михаил Ведерников: Зная, насколько вы оперативно работаете, я думаю, что, пока мы с вами разговариваем, они уже эту информацию выдали.

Ирина Фёдорова: Хочется плавно перейти к туризму. Итоги сезона довольно яркие, интересные, многое было сделано. И конечно же, Псков как точка притяжения интересен многим. Мы все говорили и писали, что Псков получит 130 миллионов рублей в рамках проекта «Сердце Пскова», и хотелось бы выяснить, в каких ещё проектах мы можем получить финансирование, на какие ещё проекты мы ориентированы, чтобы получать эти средства на развитие региона, на развитие города?

Михаил Ведерников: Мы на туризм ещё получили 160 миллионов рублей и выиграли грант Ростуризма – 170 миллионов. Планируем реализовать от 50 до 70 проектов – речь идёт о приведении в порядок и о создании комфортной инфраструктуры в наших парках. Это, кстати, не только Пскова касается – всей Псковской области.

Условия следующие: часть средств должен предусмотреть инвестор, а часть средств на этот проект в том случае, если он набирает определённое количество баллов, выделяет государство. Поэтому без малого 170 миллионов мы получили. Очень рассчитываем, что эта программа будет ежегодной, потому что у нас большие планы и на городской пляж, и на Солдатский пляж, и на целый ряд парков, и самое интересное, что и наши инвесторы достаточно живо откликнулись.

Не у всех, к сожалению, получилось своевременно и качественно подать заявку, но, что называется, первый блин комом, первый опыт такой, но многие сейчас уже сделали выводы и достаточно серьёзно будут готовиться к следующему циклу. Поэтому я рассчитываю, что это будет дополнительная мера поддержки и развития, она на самом деле очень востребована.

Ну и отдельное направление (мы рассчитываем, что тоже серьёзно поучаствуем в этой работе) – предоставление субсидии на строительство модульных гостиниц. У нас, в принципе, с этим достаточно серьёзный дефицит, но тем не менее больше 2,5 миллиардов мы планируем до 2025 года привлечь, и почти 400 новых номеров будет введено. Это, конечно, не то, что нам нужно, но достаточно хороший, уверенный первый шаг.

А вот что касается модульных гостиниц и отелей, в тех же Самолве, Печорах, на побережье Псково-Чудского озера в Гдовском районе есть куда их ставить, есть люди, которые готовы этим заняться. Мы рассчитываем, что в целом наряду с развитием туризма всё-таки будем развивать автотуризм и со временем для этого будет появляться необходимая инфраструктура, тем более что из года в год дополнительные меры поддержки на федеральном уровне реализуются.

Надежда Назаренко: Это про кемпинги речь?

Михаил Ведерников: Да.

Гости круглый год

Надежда Назаренко: Вы сказали про инвесторов, которые к нам приходят из гостиничного бизнеса. А есть проекты, которые реализуются уже сейчас?

Михаил Ведерников: У нас в этом году должна быть введена гостиница в Пскове. Николай Иванович Загоруй реализует свой проект. Будем надеяться, что в следующем году он запустит его на шпагатной фабрике. Есть проект в Печорах. И мы сейчас в Пушкинских Горах планируем. Там сложный момент: мы забрали муниципальную гостиницу в областную собственность, там, если я не ошибаюсь, 12 различных юридических лиц, сложный момент оформления, поэтому мы сейчас проводим работу, чтобы всё это привести к единому знаменателю, чтобы было одно юридическое лицо, и дальше – мы уже предварительно разговариваем с инвесторами – будем передавать на конкурсных условиях инвестору и рассчитываем, что там тоже хорошая гостиница получится, потому что задача всё-таки – чтобы люди приезжали и оставались.

Если человек остаётся, значит, он заплатит за ночлег, обязательно покушает, что-то сходит посмотрит, купит сувениры, может быть, поучаствует в мероприятиях, а это всё экономика для собственников данных объектов, ну и в целом экономика для региона. Хотелось бы расширить этот спектр. Когда говорят, что Псков и Псковская область привлекательны для туров выходного дня, нам хотелось бы, чтобы люди оставались дольше или хотя бы приезжали несколько раз, чтобы были разные локации и достопримечательности, чтобы людям можно было периодически приезжать в Псковскую область и каждый раз с удовольствием, с наслаждением открывать для себя что-то новое.

Надежда Назаренко: Наши постоянные гости?

Михаил Ведерников: Да.

Надежда Назаренко: Кстати, в этом году номерной фонд в майские праздники был постоянно занят.

Михаил Ведерников: У нас не только номерной фонд гостиниц. К нам приехать достаточно сложно, если не планировать поездку сильно заранее, поэтому мы с коллегами из РЖД тоже сейчас обсуждаем, чтобы в пиковые периоды: в летний период, в новогодние праздники – пускали дополнительную пару «Ласточек» или увеличивали длину составов, чтобы больше людей могло нас посетить.

На пресс-конференции по развитию аэропорта говорили о том, что с 26-го числа мы меняем расписание рейсов на Москву: оно, может быть, будет менее удобным для тех, кто едет в Москву по работе к началу нового рабочего дня, но, с другой стороны, даст возможность нашим гостям более комфортно приезжать. И мы увеличиваем количество рейсов в неделю: на сегодняшний день у нас семь рейсов, а с 26-го будет на два больше, и мы почти договорились, рассчитываем, что будет ещё одна дополнительная частота. 10 рейсов в неделю, в принципе, достаточно удобны: можно будет всё планировать, и не только на «Ласточке» или на ночном московском поезде приехать, а достаточно комфортно прилететь к нам на самолёте, провести здесь выходные и улететь в воскресенье, в понедельник – кому как удобно.

Надежда Назаренко: В принципе, любым видом транспорта можно к нам приехать в гости.

Ирина Фёдорова: Теперь мы ещё и Казань к себе ждём.

Михаил Ведерников: Ждём Казань. Мы запустили – два рейса уже состоялось. Пока обкатываем: тут есть определённые сложности, потому что мы несколько с запозданием это делали в силу объективных обстоятельств и не перед туристическим сезоном, а, по сути, после туристического сезона, но тем не менее 25-30 % заполняемость на этих двух рейсах уже есть. На пресс-конференции с коллегами договорились, что будут пресс-туры и в Казань, и в Псковскую область. Надеюсь, там будут и журналисты, и туроператоры, думаю, что это тоже даст дополнительный импульс развития.

Надежда Назаренко: В одном из интервью вы сказали, что многие вас отговаривали одно время запускать «Ласточки»: мол, вся молодёжь уедет. Уехала?

Михаил Ведерников: Ну, не отговорили же. Молодёжь уезжает и приезжает, она находится в постоянном движении. Это для них нормально. Я уверен, что никакой железный занавес нас не спасёт. Ломоносов, как вы знаете, пешком ушел. Поэтому надо создавать максимально комфортные условия для жизни, для работы, для перемещения. Чем удобнее будет приехать в Псковскую область, тем активнее та же молодёжь этим будет пользоваться.

Наша-то задача что сделать? Чтобы Псковская область не была медвежьим углом. Да, здорово, да, красиво, да, богатое историко-культурное наследие, слышали, но ехать на перекладных не очень хочется. А если можно будет удобно, комфортно приехать разными видами транспорта, собственно, это будет доступнее и для молодёжи.

Кстати, хочу сказать, что благодаря такому новому этапу транспортной доступности у нас и в целом ряде сфер и отраслей кадровые вопросы стали решаться. Я с удивлением смотрю, люди, хорошие специалисты приезжают на постоянное место жительства из Москвы, Санкт-Петербурга, из других регионов. Поэтому, мне кажется, мы всё делаем правильно. Псковская область из года в год становится более комфортным и привлекательным местом для работы и проживания, надо максимально этот тренд поддерживать.

Надежда Назаренко: Да, Псковская область нравится всем. Я в силу своей профессии встречала очень много гостей, особенно в этом году, – все в восторге от нашего региона и, конечно, от города Пскова.

Михаил Ведерников: Мы все стараемся.

Газификация: новые возможности

Ирина Фёдорова: Про комфортные условия заговорили, и я, конечно же, просто обязана задать вопрос, который к нам поступил от большого количества наших коллег из районных газет (в наш холдинг входят все районные издания). Так вот, вопрос газификации региона. Цифры разные: 50, 52, 54 %...

Михаил Ведерников: 55 %.

Ирина Фёдорова: Уже 55 % процентов?

Михаил Ведерников: Там просто разные методики.

Ирина Фёдорова: О чём переживают жители районов? «Газпром межрегионгаз» постоянно подписывает допсоглашения, сроки периодически сдвигаются. Как удаётся это контролировать? Где есть опасения и насколько велики шансы, что мы дойдём до прекрасных цифр и этот вопрос уже не будет стоять?

Михаил Ведерников: Есть определённые сложности, связанные с тем, что где-то не всегда хватает подрядчиков у «Газпрома», где-то они выходят с опозданием, но это не системная проблема, больше адресные вещи, и мы в фокусе своего постоянного внимания все эти вопросы держим и на заседании оперативного штаба по газификации под моим руководством примерно раз в две недели рассматриваем. Василий Викторович Осипов [заместитель губернатора. – ПАИ] еженедельно проводит соответствующие совещания.

Мы очень просто сделали: проводим заседания штаба с участием всех руководителей наших районов и муниципалитетов и всю ту информацию, которую коллеги нам предоставляют о газификации и догазификации, пропускаем через глав, а там, где цифры не «бьются», совместно направляем группу, которая на месте разбирается, чтобы не было фальсификации, недостоверной информации. Самое главное – чётко понимать, где мы находимся, где есть какие сложности, чтобы своевременно принимать соответствующие организационные, где-то, может быть, даже управленческие решения и максимально оперативно реагировать. Поэтому я думаю, что мы задачи, которые поставлены президентом, выполним, тем более что для Псковской области это принципиальный, жизненно важный вопрос. Мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы как можно большее количество людей получило возможность подключиться к газу. Это первое.

И второе: буквально несколько дней назад я проводил совещание – мы предусмотрим сейчас дополнительные возможности в бюджете и расширим перечень льготных категорий граждан, которым будет предоставляться субсидия, расширим направления этой субсидии. На сегодняшний день это компенсация покупки газового оборудования в размере 40 тысяч рублей. Оборудование стоит по-разному, примерно от 55 до 70 тысяч, бывает, доходит до 140 тысяч, но, в принципе, нормально комплектом за 50-70 тысяч его можно купить. Определённым категориям 40 тысяч компенсируем. Мы предусмотрим увеличение этой суммы (скорее всего, это будет 70 тысяч рублей) и дадим гражданам возможность в рамках этих 70 тысяч рублей выбирать: оплачивать проведение газа на самом участке либо оборудование – кому что будет нужнее.

Ирина Фёдорова: Более гибкая система?

Михаил Ведерников: Более гибкая. Мне кажется, этой мерой поддержки будет пользоваться больше людей и у тех, кому сложно финансово для себя принять такое решение, будет дополнительное подспорье.

Ирина Фёдорова: Мы надеемся, что наступят времена, когда еженедельные совещания по газификации перестанут проводиться.

Михаил Ведерников: В среднесрочной перспективе. Нам много нужно сделать: программа с «Газпромом» до 2025 года, и есть второй этап ещё до 2030 года. Поэтому мы в ближайшие десятилетия точно эти совещания будем проводить, потому что не только контролируем ход выполнения работ, но и смотрим на наши возможности и на возможности партнёров из «Газпрома», там, где есть варианты двигаться более ускоренными темпами, мы корректируем графики и «протаскиваем» те муниципалитеты, в которых газификация должна была пройти в более поздний срок.

Зелёный коридор для инвестиций

Надежда Назаренко: Хотелось бы поговорить ещё об экономике, в частности о привлечении инвестиций. У нас, конечно, есть производства, но достаточно ли их для нашего региона?

Михаил Ведерников: Конечно, нам бы хотелось ещё как минимум несколько крупных якорных инвесторов сюда завести. Но вы все прекрасно понимаете, что сейчас достаточно сложное время. Это не говорит о том, что сейчас все инвестиционные программы будут заморожены, напротив, открываются новые перспективы, поэтому мы точечно, адресно работаем с нашими инвесторами, которые уже заявили о готовности работать, которые строят, делают, запускают производство. Ну и конечно, внимательно и адресно будем относиться к тем инвесторам, которые в ближайшей перспективе могут для себя такое решение принять.

В этой части мы принципиально перезагрузили работу Фонда инвестиционного развития Псковской области, поменяли руководство, поменяли внутри структуру, состав, перестроили сам формат работы. Я думаю, что такие основные организационные мероприятия уже в стадии завершения и в ближайшее время фонд полноценно начнёт работать с инвесторами. Ну и, как я сказал, мы делаем это адресно, и я [участвую в процессе] практически в ежедневном режиме, в телефонном варианте. Буквально вчера получил сообщение с просьбой ускорить подготовку для Министерства промышленности. Мы ускорили, сегодня этот документ уже подписал, отправили, звонком сопроводили замминистра. Делаем всё.

Ирина Фёдорова: Максимальный зелёный свет. Никакой бюрократии.

Михаил Ведерников: Да, чтобы инвесторы себя чувствовали окружёнными заботой, чтоб не было никакой бюрократии, никаких лишних обременений и чтобы здесь работали максимально комфортно.

Надежда Назаренко: Так понимаю, что это будут разные инвесторы: наверно, рассматривают и Псков, и Великие Луки? У нас разные площадки.

Михаил Ведерников: И Псков, и Великие Луки, и другие муниципалитеты тоже со счетов не сбрасываем. Кстати, Наталья Плявинская, которая возглавляет Фонд инвестиционного развития, как раз и является основным куратором, разработчиком этой нашей большой концепции приоритетного развития отдельных перспективных территорий, которую мы защитили перед президентом. Это не значит, что мы другие не будем развивать, но там, где точно можно за короткий период получить результат, это нужно сделать обязательно, чтобы в региональной экономике появились новые возможности для поддержки развития других муниципалитетов.

Надежда Назаренко: Т. е. максимальное количество территорий, которое только возможно?

Михаил Ведерников: Где-то есть туристический потенциал, где-то (Великие Луки и Великолукский район) есть потенциал для промышленного развития, для нового этапа развития агропромышленного комплекса. Поэтому мы, безусловно, все эти направления будем максимально развивать, тем более что, несмотря на все сложности, на сегодняшний день (и президенту, и правительству за это огромное спасибо) никакие программы не сокращаются. Всё, что нужно было, всё, что в том числе через решения Госсовета, через рабочие группы Госсовета регионы донесли, – все эти решения были приняты для максимально быстрого развития экономики, они все реализуются и обеспечены финансово. Поэтому здесь работать, работать и работать.

Время всё расставит по местам

Ирина Фёдорова: Наша область в связи с приграничным положением была активным участником международных проектов приграничного сотрудничества и связывала большие надежды с определённым финансированием. С приходом санкций мы все встали перед фактом, что эти проекты будут либо заморожены, либо приостановится финансирование. Сейчас что-то изменилось, есть шанс у таких проектов?

Михаил Ведерников: Да, изменилось. Есть чёткое понимание, что ничего хорошего оттуда [из-за границы] ждать не нужно, надеяться нужно только на себя. Но я хочу сказать, что мы, так же как национальные проекты и отдельные ведомственные программы, эту программу приграничного сотрудничества воспринимали как окно возможностей и делали всё возможное и невозможное, чтобы максимальными темпами всё это реализовать. И значительная часть у нас получилось.

Больше двух миллиардов – все эти программы. Мы все реализовали, у нас остался дефицит 300 миллионов: часть средств с учётом того, что наши бывшие партнёры в одностороннем порядке, не принимая во внимание наши риски и издержки, отказались от реализации этих программ. Есть программы, где мы достаточно далеко уже зашли со своими деньгами, поэтому будем их реализовывать. А есть программы, где какие-то деньги остались, но мы тоже не будем спешить возвращать их и в рамках наших договорённостей, которые никто не отменял (заявление в одностороннем порядке юридической силы никакой не несёт), эти деньги вложим в эти же программы. Но мы с моими коллегами из других регионов, кто такими программами пользовались, в том числе и в рамках выездного заседания Совбеза в Калининграде, эту тему поднимали, рассчитываем, что будет отдельное решение по этому поводу и те регионы, которым самостоятельно сложно будет справиться исключительно силами регионального бюджета, получат определённую поддержку из федерального центра – и эти проекты завершим. Если нет – значит, будем завершать потихоньку своими силами: они важные, и в первую очередь для нашей области, поэтому либо с поддержкой федерального центра в более короткие сроки завершим, либо сами чуть подольше, но всё равно обязательно это сделаем.

Ирина Фёдорова: Прекрасная новость! До этого все обсуждали, что шансов завершить проекты нет.

Надежда Назаренко: Михаил Юрьевич, не могу не спросить (сейчас заговорили о приграничном сотрудничестве) о той ситуации, которая сегодня складывается в Прибалтийских странах. Буквально вчера заявили, что с 19 сентября россиян вообще там не хотят видеть, и вообще к русскоязычному населению, которое там проживает, достаточно негативное, агрессивное отношение. Ваше мнение?

Михаил Ведерников: Я хочу сразу уточнить: агрессивное, нездоровое отношение не у людей. Большая часть обыкновенных людей абсолютно нормально к нам относятся, более того, поддерживают Россию. И вот эта оголтелая пропаганда на это никак не может повлиять. То, что делается на уровне руководства наших стран-соседей, даже не хочется в эфире комментировать, ничего хорошего на ум не приходит по этому поводу. Знаете, я думаю, что рано или поздно население этих стран их самих вперёд ногами и вынесет.

И мы как-то говорили уже об этом, но посмотрите, что происходит в Праге, в Германии, в целом ряде других стран: [вышло] 70 тысяч – картинка была не меньше, чем у нас на 9 Мая на «Бессмертный полк» выходит. И как бы там коряво ни пытались это объяснить, что тут российские (для них иностранные) агенты работают, организуют, это чушь: нельзя такое количество людей вывести. Люди вышли.

Они же десятилетиями воспитывали общество потребителей, и люди исправно платили налоги, исправно ходили голосовали, а сейчас ту главную ценность, о которой они заявляли, у людей просто безапелляционно взяли и отобрали, людей об этом не спросив. И я думаю, что люди своё мнение и свою позицию выскажут, потому что объективных оснований для отапливания по часам, или пользования кондиционером по часам, или душа раз в неделю – этих оснований нет, и люди это не заслужили, они полностью за всё платили. А то, что за счёт людей правительство этих стран не в интересах стран решило в угоду своим заокеанским хозяевам проводить какие-то решения, с этим играться точно не нужно. Меня лично особенно возмущает ситуация, когда российских граждан заставляют подписывать документ. Мне один из жителей Псковской области сбросил, к его чести, он его не подписал, но…

Ирина Фёдорова: На границе?

Михаил Ведерников: Да, на границе, уже на эстонской территории. Он написал: «Михаил Юрьевич, вы посмотрите, какие документы заставляют подписать». По сути, это отречение от своей страны просто для того, чтоб туда проехать, возможно, в медицинских целях, возможно, из-за какой-то жизненной необходимости. Вчера буквально коллеги делились: в Финляндию нельзя въехать, везя с собой наличными более 60 евро. Если ты везёшь больше, у тебя на границе эти деньги забирают, потом, когда ты едешь обратно, пока возвращают, что потом будет – неизвестно. Бред.

Надежда Назаренко: Сами подрывают свою экономику.

Михаил Ведерников: Да, поэтому я думаю, что время всё расставит на свои места, причём даже такая оголтелая беспрецедентная антироссийская пропаганда всё равно не приносит своего результата. Люди видят всё и делают выводы.

Чем ещё можем помочь?

Ирина Фёдорова: А я напомню нашим радиослушателям, что уже чуть больше месяца любимую музыку и новости, которые мы все с вами привыкли слушать на «7 НЕБЕ», могут слушать и жители Берислава. Поделитесь впечатлениями от этой истории: она же вообще первая в Российской Федерации, когда региональная радиостанция начала вещать на территории подшефного района.

Михаил Ведерников: Я не могу точно сказать, что она первая. Про другие не слышал, скажем так. На самом деле у нас хорошая профессиональная команда, и ребята из управления цифрового развития (это, собственно, была их идея, хотя, понятно, мы ставили определённые задачи) съездили посмотрели – говорят: «У нас есть такая идея, давайте сделаем». Я говорю: «Круто! Молодцы! Давайте. Сейчас пока вещайте на полтора километра». Уже сложными манипуляциями приобретено техническое оборудование, более мощное. В ближайшее время будет установлено. Сейчас мы посмотрим на то, насколько там будут активные военные действия. Вы знаете, что не вся подшефная территория в настоящий момент освобождена: там по части территории проходит линия соприкосновения, к сожалению, в последние дни участились прилёты, в том числе в центр города, поэтому посмотрим.

Мы даже деток, которых приглашали сюда в гости, ещё не отправили в Берислав: купили им путёвки, они в одном из российских лагерей продолжают пока находиться, отдыхать. Надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и они спокойно смогут вернуться домой, тем более что мы учебный год перенесли на 1 октября, потому что основная школа, к сожалению, разбита.

Ирина Фёдорова: Возвращаясь к вопросу о помощи Бериславу, у многих вопрос: за счёт чего, из регионального ли бюджета эта помощь формируется, есть ли какие-то федеральные программы?

Михаил Ведерников: Вопрос другой у многих должен звучать: чем ещё мы можем помочь тем, кто действительно в этом сейчас остро нуждается? Ярых противников такой помощи и поддержки приглашаю: в следующий раз поедем – могут вместе с нами прокатиться, посмотреть, что там на самом деле происходит. Я хочу, пользуясь случаем, сказать искренние слова благодарности подавляющему большинству жителей Псковской области: очень активно включились. Понятно, что у нас регион небогатый и у людей тоже много проблем, в том числе финансовых, но они очень активно включились. Мы очень много продуктов собрали, одежды, предметы первой необходимости, очень много собрали школьных принадлежностей, от учебников до рюкзачков, пеналов и всего необходимого, и сделаем так, что детки точно будут готовы к началу нового учебного года. У нас при всём при том, что ситуация в экономике непростая, очень большое количество предприятий, которые тоже откликнулись и нашим военным ребятам помогают, я не буду говорить сейчас чем, но тем, что сейчас крайне необходимо, и жителям района.

Если говорить о помощи из регионального бюджета, она небольшая на сегодняшний день, и поверьте, мы не будем оказывать помощь в ущерб жителям Псковской области. Мы находим дополнительные возможности: где-то экономия, а где-то мы чуть-чуть корректируем планы развития, но некритично, ничего из-за этого не останавливается. На сегодняшний день это небольшие деньги, но мы с руководством, в принципе, договорились, что мы всё необходимое, что нужно, сейчас сделаем, там небольшая часть – это бюджетные средства, но опять же не снятые с каких-то социальных направлений. Значительная часть – это внебюджетные источники, ну а всё остальное – конечно, это будут федеральные средства, а правительство Псковской области будет оператором и контролёром этих средств, чтобы они были потрачены до последней копейки туда, куда нужно, и потрачены максимально эффективно.

Ирина Фёдорова: Хотела уточнить для наших радиослушателей, большое количество организаций сейчас заявляет похожий сбор помощи для Берислава, и буквально недавно мы обсуждали, что, наверно, имеет смысл обращаться в те организации, которые гарантированно эту помощь доставляют. Одна из таких организаций, очень крупная и серьёзная, – это тот самый ресурсный центр, который был создан по инициативе правительства Псковской области. Всех адресую на сайт Псковского агентства информации informpskov.ru, чтобы найти конкретную информацию о том, где, во сколько, по какому адресу, по каким телефонам.

Михаил Ведерников: Я буду вам очень благодарен, если вы именно эту организацию позиционируете как основную. Безусловно, право людей – выбирать, через кого, через какие фонды, организации и что направлять в виде гуманитарной помощи, но я настоятельно рекомендую пользоваться именно этой структурой, потому что правительство Псковской области и я лично гарантируем, что вся эта помощь будет доведена адресно.

Если говорить про военных, я лично нахожусь в коммуникации с руководителями всех подразделений, получаю информацию, что нужно, мы это собираем, адресно передаём и получаем обратную связь, что всё дошло в целости и сохранности, именно то, что нужно, потому что у нас, к сожалению, был опыт, когда мы пользовались услугами других организаций – мягко скажем, не всё доходило. Поэтому мы решили сделать одну точку сбора, она для нас понятная, мы её полностью контролируем и гарантируем, что всё будет отправлено вовремя и по адресу. Но если уж мы взяли шефство, давайте в первую очередь будем отрабатывать на свою подшефную территорию. Будет что-то оставаться, профицит – конечно, мы его тут никуда на склады не положим, передадим – та же Херсонская область большая, там коллегам, может быть, нужно будет. Поэтому правильнее будет, чтобы мы адресно делали всё для того региона, за который взяли на себя ответственность.

Медиафорум

Надежда Назаренко: Михаил Юрьевич, у меня вопрос про журналистов. Я знаю, что в этом году будет медиафорум.

Михаил Ведерников: Планируем по крайней мере.

Надежда Назаренко: Хотелось бы спросить, когда примерно он планируется и кого мы ждём в гости?

Михаил Ведерников: Мы планируем на ноябрь. Кого будем звать в гости, мы решим с вами на первом оргкомитете.

Ирина Фёдорова: Нужно написать заявки.

Михаил Ведерников: Да, когда уже будем серьёзно и предметно об этом говорить. Но ещё раз: это же не для губернатора форум и не для правительства Псковской области, это ваша профессиональная тусовка.

Надежда Назаренко: Спасибо вам за медиафорум.

Михаил Ведерников: Мы с удовольствием его сделаем таким, каким вы хотите, чтобы у вас была возможность друг с другом пообщаться, обменяться информацией, поделиться опытом. Если есть необходимость хороших, качественных мастер-классов, мы тоже это сделаем.

Я знаю, что иногда, особенно некоторые районные журналисты, очень ревностно относятся и говорят: «Мы тут сами чему угодно кого угодно научим», – но я с удовольствием каждый день чему-то учусь и думаю, что эту возможность нужно использовать всем. Конечно, есть что и самим рассказать, но есть что и послушать. Поэтому говорите.

И тему форума тоже, наверно, мы с вами вместе определим – она, собственно, сама напрашивается в нынешних реалиях, но сделаем так, чтобы это было максимально полезно и интересно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы в очередной раз Псковская область заявила о себе как о хорошей, яркой, интересной профессиональной площадке, в том числе и для журналистов как минимум Северо-Запада.

Сложный перспективный регион

Ирина Фёдорова: Михаил Юрьевич, пять лет назад, когда вы получили назначение на должность главы региона, федеральные СМИ пестрели фразами из рубрики «новому губернатору достался сложный и депрессивный регион» – вот эти два слова прослеживались, мне кажется, во всех публикациях. Что произошло с регионом за эти пять лет? Что вам удалось сделать?

Михаил Ведерников: Сложным он так и остался, но хочется верить, что стал ещё и перспективным вместе с тем, что сложный. Но «депрессивный» точно теперь не про нас, потому что мы активизировали транспортную доступность, увеличили её достаточно серьёзно. Вы сами сказали, люди к нам едут в большом количестве с огромным удовольствием, с интересом, и интерес к Псковской области только растёт.

Мне кажется, самое главное – нам удалось объединить людей вокруг тех задач развития региона, которые есть, вокруг возможностей. У нас, я не раз уже об этом говорил, действительно очень классная, неравнодушная, профессиональная команда в широком смысле этого слова: и власти всех уровней, и журналисты, и общественники, просто неравнодушные люди.

Много говорим про это, уже все, наверно, наизусть знают, но те же ТОС: посмотрите, мы с 2019 года с 3,5 миллиона увеличили финансирование до 50, плюс ещё 25 миллионов – это инициативное бюджетирование. Я сейчас много езжу по районам, сегодня у меня Палкинский район, завтра Плюсса, и вы знаете, абсолютно по-другому люди принимают. Понятно, властью всегда недовольны, от власти чего-то требуют, чего-то ждут, чего-то просят, но я приезжаю в районы и сейчас общаюсь с людьми – у них горят глаза.

Надежда Назаренко: Депрессию вылечили.

Михаил Ведерников: Они улыбаются. Да её не вылечили, просто люди объединились, начали что-то делать, видят, что власть не где-то в высоких кабинетах сидит, а тоже вместе с ними, открыта. Если есть сложности, мы честно про это говорим. Получается – значит, говорим о том, что получается. И все в этот процесс включились. Это же дорогого стоит, когда бабушки или молодые мамы с горящими глазами [говорят]: «Михаил Юрьевич, спасибо! Мы тут выиграли грант!» У них планы на этот, на следующий год. Это же здорово.

Конечно, всем этим должна заниматься власть, но когда есть дополнительные инструменты, которыми люди пользуются, которые добиваются того, чтобы власть на всех уровнях их слышала, и отношение другое. Они вместе с главами поселения улыбаются, у них планы, что-то просят, что-то делают, какие-то предложения хорошие, интересные, конструктивные делают. Мне кажется, самое главное, чего нам удалось добиться, – мы все вместе сплотились для того, чтобы максимально успеть использовать все большие возможности, которые сейчас есть, чтобы Псковская область действительно стала местом, где и работать комфортно и интересно, и жить хорошо и куда с удовольствием к нам будут приезжать наши друзья и гости.

Ирина Фёдорова: Вы сейчас разбили стереотип о том, что если люди обращаются, то в основном с жалобами. Вы упомянули бабушек, которые говорят спасибо. А от кого вам вообще благодарность и похвала звучат наиболее приятно, когда вы в районах встречаетесь с людьми?

Михаил Ведерников: Знаете, с этим нужно очень аккуратно, потому что когда тебе везде говорят спасибо, можно допустить гордыню внутри себя и тоже думать, что ты такой молодец, всё, что можно, делаешь и к тебе не должно быть никаких вопросов. Такой тонкий момент внутренней дисциплины.

Даже, может быть, не слышать, а видеть в глазах людей благодарность – это приятно, потому что мы работаем для людей, и если они видят вокруг себя позитивные изменения, значит, мы всё делаем правильно. Поэтому и от бабушек приятно слышать. Но знаете, мы же не для спасибо всё это делаем.

Иногда никто не говорит спасибо, но ты знаешь, что реализовал очень сложный кейс, довёл его до конца, где-то убедил федеральный центр, решён какой-то вопрос. Может быть, не сразу скажут спасибо, может быть, никогда не скажут, но ты понимаешь, насколько это важно, и от этого тоже получаешь удовольствие.

24/7

Надежда Назаренко: Скажите, пожалуйста, о тех людях, которые работают вместе с вами, о вашей команде: как она изменилась за это время. Может быть, с кем-то приходилось расстаться, если да, то по каким причинам?

Михаил Ведерников: Кто-то постарел, кто-то стал выглядеть более уставшим. Если серьёзно про конструкцию команды, за последние два года она, наверно, сильно не изменилась. Это жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит, у кого-то личные обстоятельства, кто-то действительно физически не вытягивает, кто-то не может брать на себя повышенную ответственность. Но мы стараемся. Мы стараемся двигаться в набранном темпе, по возможности его увеличивать и стараемся создавать все условия, чтобы в команде было работать комфортно, не просто, конечно, но комфортно, чтобы люди получали удовольствие от своей работы.

Есть, конечно, те, кто не справляется, но на сегодняшний день в целом я считаю, что у нас очень хорошая команда, профессиональная, сплочённая. И я говорю не только про правительство – и про наши муниципалитеты, и просто про неравнодушных людей. Ну и, собственно, показатель 98,5 % реализации национальных проектов за прошлый год – это очень высокая планка. Но надо понимать, что нам гораздо сложнее, чем многим регионам, было стартовать, входить в эти нацпроекты, где не было проектно-сметной документации, где некоторые сотрудники вообще никогда с таким объёмом не работали, но ничего, научились, встроились – и 13-е по стране по качеству реализации нацпроектов. Я считаю, что это круто.

Надежда Назаренко: Ваш график – 24 на 7 – ассоциируется с вами. Я так поняла, что тех, кто этому сопротивляется, уже не осталось в команде?

Михаил Ведерников: В команде не осталось. У нас по-другому просто не выжить. Есть задачи, которые нужно решать. Были отдельные персонажи, которые в коридорах более молодым сотрудникам говорили: «А чего там?» – «Ну вот губернатор дал поручение, надо сегодня всё выполнить». – «Ты сумасшедший? Ты сегодня выполнишь, а тебе вечером ещё дадут поручений. Не спеши, через недельку выполнишь». Но так не работает, потому что я же тоже достаточно глубоко погружён и в ручном режиме всеми этими вещами занимаюсь.

И кстати, если говорить про социальные сети, это раньше, когда не было мобильных телефонов с видеокамерами, можно было кому-то сказки рассказывать, потому что физически руководителю сложно обойти все поликлиники, все ЖЭКи и всё остальное. Сейчас мне рассказывать, что нет очереди в поликлинике… Мамочка зашла, сняла на видео – и сегодня же вечером я буду знать, что меня обманывают.

Надежда Назаренко: Но есть же такие граждане, которые немножко преувеличивают проблему?

Михаил Ведерников: Есть. Но мы же тоже достаточно критично ко всему относимся, и там, где преувеличивают, я стараюсь вежливо, но доходчиво людям объяснять, что ваша дорога в вашем дворе тоже, конечно, очень важна, но… «Вот вы сделали там большую дорогу (спасибо, конечно), сделали ещё в двух больших дворах, а мы что, не люди? У нас 30 лет не было ремонта». Конечно, люди, но надо идти от большего к меньшему. Странно, если мы сделаем 30 маленьких дворов, а по центральным улицам будет не проехать

Во многих направлениях идём с опережением графика, с людьми на связи, стараемся объяснять, где есть возможность, где совсем разбитый двор, что-то ставим на контроль и отсыпаем периодически. Проблема же заключается в том, что по многим объектам нет проектно-сметной документации и даже чтобы сделать дорогу – это год плюс-минус (плюс, как правило) уйдёт только на проектирование, потом на него нужно найти деньги, потом нужно найти деньги на строительно-монтажные работы, проконтролировать, чтобы всё выполнили в срок, сделали это качественно. Достаточно серьёзный труд. Поэтому людям я, безусловно, благодарен за обратную связь: это крайне важно, для меня это лучше любого контрольного управления работает. Но, с другой стороны, прошу к некоторым вещам тоже с пониманием относиться, потому что волшебной палочки нет.

Каркас создан

Ирина Фёдорова: Перед тем как задам вопрос (я собралась в вопросе процитировать вашу фразу из одного из первых интервью с вами), мне очень хочется спросить: вы свои первые интервью в должности губернатора вообще перечитывали? Может, что-то пересматриваете? Наверно, ужасно любопытно, нет?

Михаил Ведерников: Мне ваши коллеги профессионально советуют: не смотрите на себя никогда по телевизору со стороны, вы всё время найдёте, что что-то не так. Но тем не менее даже посты, которые я выкладываю, с интервью или ещё с чем-то, всё равно смотрю для того, чтобы анализировать, как это выглядит, и на будущее делать определённую работу над ошибками.

Поэтому – нет, и, честно говоря, времени нет сейчас. Если кто-то принесёт и скажет: «Вот посмотрите. Помните, вот вы тогда?..» – может быть, минутка будет, с интересом посмотрю. Но специально… Всё-таки будущим больше занимаемся.

Ирина Фёдорова: Я всё-таки процитирую вас, потому что, как мне кажется, фраза очень интересная. Однажды лет пять назад вы говорили, что всё-таки рассчитываете на то, что те, кого вы привлекли и привлекаете на определённые позиции из других регионов, помогут построить каркас и выстроить систему, а через какое-то время местные кадры станут главной силой происходящих изменений. Мы уже пришли к этому моменту выстраивания каркаса или ещё пока идём?

Михаил Ведерников: Каркас выстроен, и я хочу сказать, что в последнее время достаточно много кадровых решений: мы назначаем именно коренных жителей Псковской области или тех, кто когда-то давно приехал. И хочу сказать, что коллеги достаточно профессионально работают, где-то даже, может быть, лучше тех коллег, которые приехали.

Нам что нужно было сделать в самом начале? У многих людей, которые работали тогда в администрации Псковской области, есть дачи, у нас хорошая погода, да? У нас прекрасные пейзажи. Когда я приехал, мы с помощницей ехали в сторону Пушкинских Гор (а меня тогда резануло, что в правительстве, на мой взгляд, недостаточная динамика в работе), смотрю – такая пушкинская осень золотая, речка неспеша течёт, часовенка стоит, я говорю: «Всё, я понял: [невозможно] спешить, когда такие виды».

Поэтому те коллеги, которые выбирали формат «в пятницу в пять часов на дачу – и до понедельника меня не трогайте», конечно, не работают, по крайней мере в тех направлениях, где нужна динамика. Поэтому приглашали людей из других регионов, которые готовы впахивать 24 на 7, у которых нет здесь дачи, которые и в выходные приезжают.

Я не заставлял никого, но звонил по телефону в субботу, допустим, днём – и значительная часть коллег на работе не потому, что их пригнали палкой, а потому, что либо нужно разгрести что-то перед новой трудовой неделей, чтобы полноценно её начать с низкого старта, либо есть текущие задачи, которыми нужно заниматься в том числе и в выходные.

Поэтому задача была построить этот каркас таким образом, что либо тебе придётся работать 24 на 7, либо тогда ищи другую работу. Каркас создан, он построен, и одинаково эффективно здесь работают как местные кадры, так и неместные, но с удовольствием хочу отметить, что местных кадров всё больше и больше.

Ирина Фёдорова: Небольшой совет тем, кто будет пытаться устраиваться и попадать в команду: не признавайтесь, что вы дачник.

Михаил Ведерников: Да нет, дело не в этом. Можно быть и дачником, просто нужно понимать, что основной приоритет – это твои служебные обязанности.

Ирина Фёдорова: Уж если выбираешь ответственную работу, надо ответственно к ней и относиться.

Михаил Ведерников: Это правда.

Служишь? Служи!

Ирина Фёдорова: По поводу социальных сетей буквально несколько слов хотелось бы услышать. У вас есть телеграм-канал, полгода на площадке – как вам в целом этот канал и кто ваша аудитория там?

Михаил Ведерников: Мы все жертвы привычек. В предыдущих социальных сетях как-то уже работать привычнее. У меня и «ВКонтакте» есть, и телеграм-канал, и я посмотрел – всё-таки личные сообщения, обратная связь удобнее во «ВКонтакте», тем более что коллеги нас слышат и целый ряд наших просьб был достаточно оперативно реализован. Я сейчас точно не могу сказать, когда только начал «ВКонтакте» пользоваться, но там нельзя было, по-моему, в течение часа или 20 минут ответить больше чем 10 человекам. И мы попросили: «Сделайте для губернаторов, которые сами отвечают…» Я не могу каждые 20 минут обращаться к социальной сети. Буквально в течение нескольких часов сделали, исправили эту опцию – всё, сейчас можно отвечать, потому что мне [приходит] иногда от 150, иногда до 300 сообщений в сутки, это тяжело, это требует времени, и конечно, нужно, чтоб максимально удобно и комфортно было работать. Во «ВКонтакте» с этим работать удобно.

Что касается «Телеграма», в двух [соцетях] тяжело работать, это невозможно, если ты сам, либо должна быть группа помощников, но, мне кажется, тогда теряется ценность прямого общения и для меня, и для людей. Поэтому «Телеграм» – это больше новостная лента, часть информации из «ВКонтакте» дублируется, какие-то короткие вещи там бросаем сами, но конкурировать с раскрученными телеграм-каналами тяжело, потому что я к нему обращаюсь тогда, когда есть минутка или когда заканчивается рабочий день. Нормальные люди в это время уже спят. Можно там ставить какие-то тайминги, чтобы в определённое время выкладывалось, но это тоже всё сложно и требует дополнительного времени.

Ирина Фёдорова: Вы сейчас скромничаете. Не все радиослушатели знакомы со статистикой, с рейтингами, но мы прекрасно понимаем, что именно ваш телеграм-канал в регионе самый подписываемый, поэтому по цифрам он лидирует. Про соцсети не могу не задать вопрос, вспоминая историю, когда женщина, застряв в лифте, написала об этом вам в личку: не в аварийную службу, не ещё куда-то, а вам в личку. Были ли ситуации, когда у вас была реакция «будь проклят тот день, когда я открыл сообщения, которые мне присылали»?

Михаил Ведерников: Нет, конечно, не было. Это часть работы, к этому нужно быть готовым. Какая разница, как ты общаешься – на улице к тебе люди приходят, или попадают на личный приём, или на встречах с населением? Если ты выбрал служение людям, будь добр служи. Я всегда к этому очень внимательно относился.

У меня в администрации президента был случай, когда было обращение гражданина – и все предложили: «Давайте мы просто формально ему ответим – и всё». И я ходил к начальнику управления, говорю: «Слушайте, я разберусь, давайте мы всё-таки ответим как положено, тем более что дедушка – ветеран». Начальник управления поддержал, конечно. И я тогда себе пообещал, что если позволю себе формально кому-то ответить просто чтобы ответить, тогда надо просто менять работу. Потому что это будет нечестно, в том числе по отношению к себе.

Ирина Фёдорова: Вот эта планка и уровень – не позволить себе формально ответить человеку – воздушно-капельным путём передаётся вашим подчинённым?

Михаил Ведерников: Да, вместе с оплеухами, подзатыльниками передаётся. (Смеется.) Передаётся. Я, кстати, хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Алексееву Елену Борисовну, которая работает как раз с обращениями граждан, с теми обращениями, которые мне поступают в социальных сетях: и она, и сотрудники управления – умнички! И в воскресенье ночью им присылаю, и в субботу ночью – они каждый день берут это всё в работу. Разные бывают ситуации, но, как правило, в течение одного или трёх дней с человеком связываются и уже пытаются предметно, и адресно, и по существу либо ответить, либо решить этот вопрос. И у них есть задача контролировать, как наши органы власти отвечают.

Я лично принципиально этого формализма не приемлю. Сейчас уже намного реже, но постоянно и муниципалитетам, и руководителям отдельных органов власти высказывал, когда я прошу предметно разобраться с обращением мамы, допустим, которой с коляской не пройти по определённому участку дороги или парка, а они начинают мне рассказывать, чьи это полномочия, какие есть федеральные акты по этому поводу. Достаточно жёсткие сигналы по этому поводу посылали, что, коллеги, если у вас есть время для того, чтобы на пяти страницах написать пространные вещи, которые никакого отношения к решению вопроса не имеют, наверно, надо вас посильнее загрузить работой. У меня точно нет такого времени, мне вот, пожалуйста, «телеграфните», что «Михаил Юрьевич, да, занимаемся, ответим в течение трёх дней» или «вопрос не нашей компетенции, передали туда-то, попросили, чтоб контрольщики проконтролировали». Нужен результат. Поменьше вот этой бумажной волокиты и побольше решённых ситуаций.

Надежда Назаренко: Действительно, можно просто перенаправить…

Михаил Ведерников: Просто – нельзя.

Праздники и музыка

Ирина Фёдорова: От работы с людьми – к работе с федеральным центром. Появилась информация о том, что вы вошли в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию Александра Пушкина, которое будет в 2024 году. Какие надежды мы связываем с участием в оргкомитетах конкретно этого события и иных событий, в частности, тоже?

Михаил Ведерников: Александр Сергеевич покоится у нас, у нас Пушкинские Горы, у нас Дни пушкинской поэзии и русской культуры, поэтому по меньшей мере странно, если бы Псковская область не попала в федеральный календарь. Это первое. И второе: мы дали достаточно серьёзные и ресурсоёмкие предложения, посмотрим, что из этого получится. Но, по крайней мере, чтобы использовать эту возможность для того, чтобы что-то дополнительное реализовать в Псковской области, мы с владыкой Тихоном сделаем всё, чтобы у нас это получилось.

Ирина Фёдорова: Центр празднования сместился к нам?

Михаил Ведерников: Не сместился к нам, но будет правильно и справедливо, чтобы у нас тоже был ряд достаточно серьёзных мероприятий, и мы настаиваем на том, чтобы Дни пушкинской поэзии и русской культуры попали в ежегодный календарь Минкультуры как федеральное мероприятие.

Ирина Фёдорова: Участие в оргкомитетах – это по большому счёту хорошее лоббирование?

Михаил Ведерников: Безусловно, конечно.

Надежда Назаренко: Великолепный в этом году был праздник пушкинской поэзии.

Михаил Ведерников: Владыка много нового придумал – там прямо новое дыхание открылось.

Надежда Назаренко: Атмосфера просто великолепная! Я уже не говорю про организацию всех мероприятий, но вот атмосфера – это просто восхитительно.

Михаил Ведерников: Мне кажется, очень здорово получилось, что мы и Псков захватили, и Пушкинские Горы.

Надежда Назаренко: Да. И как раз про культурные программы хотела спросить: в этом году было очень много фестивалей, концертов, везде звучала музыка, и мы с вами находимся на музыкальной радиостанции. Хотелось бы спросить о ваших музыкальных предпочтениях: где слушаете музыку и какую?

Михаил Ведерников: Я из своих плейлистов её слушаю.

Надежда Назаренко: В машине, наверно?

Михаил Ведерников: В машине, иногда в самолёте. Разную. Не буду называть исполнителей: не все себя, к сожалению, правильно повели. Это тоже дилемма теперь, можно их слушать или нет. Я воспринимаю это просто как музыку.

Ирина Фёдорова: А есть у вас разделение плейлистов по настроению, может быть, по длительности? Плейлисты у вас разделены или он один?

Михаил Ведерников: Нет, у меня – по исполнителям. Но я их тоже под разное настроение слушаю. Под одну лирику можно уснуть, а очень динамичную [музыку] долго тоже слушать не будешь.

Ирина Фёдорова: Михаил Юрьевич, с вашего разрешения можно мы разместим во «ВКонтакте» опрос среди подписчиков в группе «7 НЕБА», кто из исполнителей находится в плейлисте Михаила Юрьевича, и вам потом дадим посмотреть.

Михаил Ведерников: Давайте. Я скажу, угадали или нет.

Ирина Фёдорова: Отлично. Спасибо вам большое! Надеюсь, что ответили на большую часть вопросов, которые интересовали слушателей, и надеюсь, что ваш первый визит в нашу обновлённую студию станет хорошей традицией.

Михаил Ведерников: Спасибо большое! Приглашайте.