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Культура

Литературный фестиваль “Книжная яблоня” пройдет в Пскове с 28 по 30 сентября

Пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Псковской области. 

В программе фестиваля запланированы творческие встречи и интерактивные программы с детским писателями и поэтами, презентации новых изданий и мастер-классы по книгам детских издательств, сетевая литературная акция «Юбилейные приклюЧтения», конкурс чтецов и многое другое.

 

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