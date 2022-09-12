Литературный фестиваль “Книжная яблоня” пройдет в Пскове с 28 по 30 сентября

20:40, 12 сентября 2022, ПАИ

Пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Псковской области.

В программе фестиваля запланированы творческие встречи и интерактивные программы с детским писателями и поэтами, презентации новых изданий и мастер-классы по книгам детских издательств, сетевая литературная акция «Юбилейные приклюЧтения», конкурс чтецов и многое другое.