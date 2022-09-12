Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом возросло до 12 человек

18:38, 12 сентября 2022, ПАИ

В результате ДТП погибли двое человек: 35-летняя пассажирка автомобиля Skoda Octavia и 40-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, сообщает УМВД по Псковской области.

Количество пострадавших и обратившихся за медицинской помощью с травмами средней степени тяжести увеличилось до 12 человек.

Следственный отдел МО МВД России «Опочецкий» возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).