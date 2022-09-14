Старт отопительного сезона в Пскове покажут в прямом эфире

09:13, 14 сентября 2022, ПАИ

Старт отопительного сезона в Пскове покажут в прямом эфире. О таком решении специалисты Псковских тепловых сетей сообщили на странице предприятия «ВКонтакте».

«Уже сегодня стартует отопительный сезон, который в этом году начинается настолько же неожиданно, насколько и ожидаемо. Каждый год – это своего рода событие, которое будет продолжаться от 8 до девяти месяцев. Но как оно происходит вживую, всегда остаётся загадкой. Сегодня мы хотим приоткрыть завесу тайны и показать вам весь этот замечательный процесс, от и до, да ещё и в прямом эфире», - написали авторы поста.

Начать планируется с запуска одной из котельных, потом ещё одной, затем специалисты побывают на одном из сетевых участков и покажут его работу изнутри. Итоги запусков подведут в самом загруженном информацией структурном подразделении, которое будет обладать полной и наиболее точной информацией, которая аккумулируется со всех участков.

«Нам важно показать всем жителям нашего города, что запуск котельной – это не как включить свет в комнате, за 5 минут тепло не появится в квартирах. Всё это - долгий, сложный технический процесс, который занимает очень много времени, да и само собой могут возникнуть разные непредвиденные ситуации, но всё это - наша работа, она такая, какая есть, мы не хотим ничего маскировать и приукрашивать. В массах бытует мнение, что мы чего-то постоянно недоговариваем, сказали, что всё запустили, но тепла нет. Мы хотим избавить вас и самих себя от мнения тех людей, которые рассказывают, что у Тепловых сетей что-то идёт не так, потому у вас холодные батареи. Если у нас действительно возникнут проблемы, то мы о них расскажем, покажем, выедем на место, но, если их нет, то где тогда тепло? Об этом и многом другом мы будем рассказывать вам целый день», - сказали в ПТС.

Псковичей призвали не пропустить этот интерактив: «Всё будет проходить на ваших глазах, в прямом эфире, без вырезок и монтажей».