Отопительный сезон стартовал в Пскове

07:30, 14 сентября 2022, ПАИ

Отопительный сезон стартует в Пскове 14 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

«Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом на предстоящую неделю: ожидаются дожди и высокая влажность, хотя среднесуточная температура воздуха по-прежнему превышает +8 градусов», — сказал ранее сити-менеджер Борис Елкин.

Он также обратил внимание на то, что детские сады, школы и больницы начали протапливать по заявкам с 5 сентября.