Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО»
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».
Ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев пообщались с гостем о трехдневном голосовани, расширении спектра партий в представительных органах самоуправления, о том, несут ли ответственность за органы власти те, кто не пришел на выборы, и о том, как помогать Бериславу.
Также Александр Котов ответил на вопросы: надо ли возвращать минимальный порог явки, в чем фишка губернатора Михаила Ведерникова, почему политик не ведет соцсети.
Об этом и многом другом — в 16:00 в эфире радиостанции «7 НЕБО» на 107.1 FM.
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