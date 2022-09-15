Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО»

16:17, 15 сентября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

Ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев пообщались с гостем о трехдневном голосовани, расширении спектра партий в представительных органах самоуправления, о том, несут ли ответственность за органы власти те, кто не пришел на выборы, и о том, как помогать Бериславу.

Также Александр Котов ответил на вопросы: надо ли возвращать минимальный порог явки, в чем фишка губернатора Михаила Ведерникова, почему политик не ведет соцсети.

Об этом и многом другом — в 16:00 в эфире радиостанции «7 НЕБО» на 107.1 FM.