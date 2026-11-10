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Политика

Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 ноября.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Основными темами разговора станут задачи нового созыва регионального парламента, приоритеты законотворческой работы и формирование областного бюджета на 2027 год.

В ходе эфира ведущие обсудят со спикером Собрания первые сессии Заксобрания, организацию работы обновлённого депутатского корпуса и участие общественных организаций в обсуждении законопроектов.

Программа «Оглавление» выйдет в эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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