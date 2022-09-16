В эфир вышел 80-ый выпуск «Псковского телеграма»

18:14, 16 сентября 2022, ПАИ

16 сентября в эфир вышел 80-ый выпуск «Псковского телеграма».

Выборы в Псковской области завершились, партийная палитра в представительных органах власти слегка заиграла новыми красками, оценки поставлены, фамилии известны – об этом в свежем выпуске проекта «Псковский телеграм» поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.



Кроме того, темами программы стали отопление и то, как его понимают некоторые Телеграм-каналы, обновленное вещание «Первого Псковского» и его ядерная аудитория, а также будет роздана очередная порция «розовых таблеток».