В эфир вышел 80-ый выпуск «Псковского телеграма»
16 сентября в эфир вышел 80-ый выпуск «Псковского телеграма».
Выборы в Псковской области завершились, партийная палитра в представительных органах власти слегка заиграла новыми красками, оценки поставлены, фамилии известны – об этом в свежем выпуске проекта «Псковский телеграм» поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.
Кроме того, темами программы стали отопление и то, как его понимают некоторые Телеграм-каналы, обновленное вещание «Первого Псковского» и его ядерная аудитория, а также будет роздана очередная порция «розовых таблеток».
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