Дизайнерские люки появятся в Пскове в ноябре

13:26, 22 сентября 2022, ПАИ

Дизайнерские люки появятся в Пскове в ноябре, сообщил глава администрации города Борис Елкин в эфире программы «Первый на седьмом» на радио «7 НЕБО».

«На Троицком мосту будут уже исключительно новые люки. На Яна Фабрициуса - тоже. Причем люки будут как на проезжих частях, так и на тротуарах», - уточнил Борис Елкин.

Ранее он сообщал, что специалисты закончили изготовление первой партии люков с символикой Пскова. Всего в городе появится три вида люков, дизайн которых выбрали сами псковичи.

«Лютый зверь». Крышка люка повторяет один из вариантов псковской деньги – монеты независимой Псковской республики, которую чеканили с 1425 по 1510 год;

«Снеток». Повторяющийся узор в виде царской рыбки, которой торговали на рыбных рядах, – символ развитой некогда отрасли в Пскове;

«А псковские люки самые красивые». Надпись отсылает к текстовым росписям псковских храмов и сочетает в себе древнерусский стиль и современное содержание.