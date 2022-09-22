Пётр Алексеенко - о референдумах: Активно поддерживаю это решение

17:22, 22 сентября 2022, ПАИ

Проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ активно поддержал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в начале года КПРФ предложила признать Донецкую и Луганскую народные республики, что и произошло в скором времени.

«Сейчас наши друзья, которые живут в Донбассе, собираются провести референдум и войти в состав Российской Федерации. Активно поддерживаю это решение, ибо никакой другой защиты против нацистско-фашистского насилия у них нет», - заявил Пётр Алексеенко.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.