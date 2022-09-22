Дмитрий Песков опроверг информацию, что мобилизация затронет 1 млн человек в России

18:45, 22 сентября 2022, ПАИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать в рамках частичной мобилизации якобы до миллиона человек. «Это ложь», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Ранее пресс-служба главы государства опубликовала его указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». В документе скрыт седьмой пункт, что привлекло внимание журналистов. Как пояснил Песков, этот параграф предназначен для служебного пользования, поэтому он не может раскрыть его содержание. Пресс-секретарь уточнил, что речь там идёт о количестве призываемых. Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в своём интервью сообщил о планах призвать до 300 тысяч человек, но не одномоментно.

Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в её рамках призывать будут только граждан из запаса, прежде всего тех, кто проходил службу в вооружённых силах, имеет опыт и военно-учётную специальность.

