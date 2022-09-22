Володин - Евросоюзу: Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать

08:15, 23 сентября 2022, ПАИ

Россия отдаёт себе отчёт в принятых решениях, написал в своём Telegram-канале ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такое заявление он сделал в ответ на реакцию Евросоюза по поводу проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать, - сказал Володин. - Евросоюз 8 лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети. ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать».

Он подчеркнул, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. «Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», - заключил спикер нижней палаты парламента.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.