Жителей региона просят поддержать участвующего в телепроекте учителя из Великих Лук

11:42, 23 сентября 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут поддержать учителя из Великих Лук во всероссийском голосование телепроекта «Классная тема!» до 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Принять участие в голосовании может любой пользователь «ВКонтакте». Поддержать жительницу региона можно с помощью чат-бота по ссылке.



ТВ-шоу «Классная тема» создано по поручению президента РФ Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия» при поддержке VK. Заявки на участие в телешоу поступили от 6000 педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской народных республик.



Напомним, что учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова из Великих Лук прошла в полуфинал проекта.