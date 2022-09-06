Учитель из Великих Лук вышла в полуфинал проекта «Классная тема!»

12:41, 06 сентября 2022, ПАИ

Учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова из Великих Лук в полуфинале проекта «Классная тема!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Завершился первый отборочный этап в телешоу «Классная тема!». Теперь осталось 35 полуфиналистов из разных городов России, среди которых и великолучанка Татьяна Рассолова.

Семь педагогов, которые пройдут отбор среди полуфиналистов и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Их учениками будут известные учёные, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Напомним, что проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия» и Министерством просвещения РФ при поддержке VK.