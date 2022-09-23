Наталия Соколова: Референдум даст возможность людям спокойно жить и работать

16:47, 23 сентября 2022, ПАИ

Проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ активно поддержала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Именно для того, чтобы в Донбасс пришёл мир, чтобы закончились издевательства пронацистской украинской власти над населением, вопрос проведения референдумов на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей является не просто своевременным, а давно ожидаемым. Россия активно занимается восстановлением мирной жизни на этих территориях, защищает жителей, оказывает всестороннюю помощь, в том числе гуманитарную. Дети отдыхают в наших оздоровительных лагерях, участвуют в совместных социальных проектах, идут учиться в восстановленные школы», - отметила Наталия Соколова.

Она подчеркнула, что референдум даст возможность людям спокойно жить и работать, воспитывать детей, говорить на родном языке, не опасаясь за свою жизнь и жизни детей.

«Это даст возможность быть гражданами великой страны, а не людьми «второго сорта» и «биоматериалом». И это не мои слова, это эмоции жителей Мариуполя в личной беседе», - отметила в конце Наталия Соколова.

По её словам, на следующей неделе Псковская область ждёт детей-сирот из Донбасса - в регион приедут 24 дошкольника. «Согласуем вопросы по доставке, создаём условия для комфортного размещения, оформляем документы. Слава Богу, дети будут в безопасности. Они родились на территории, которая последние годы находилась под регулярными обстрелами со стороны Украины. И в принципе не знают, что такое мирная жизнь», - написала она.

Напомним, референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе в Псковской области.