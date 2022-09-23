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Политика

Глава Псковского облсовпрофа: Нам нужны единение и победа Русского мира

Фото: Игорь Иванов

«Поворотом в истории» назвал проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Моё мнение: этого события ждали не только русские люди, жители освобождённых территорий, во многом этого исторического события ждёт большая часть граждан РФ, ждут те, кому небезразлична судьба нашей Родины, ждут те, кто понимает, что русских, если хотите советских, людей необходимо освободить от постоянного запугивания, расправ и атак со стороны войск Украины под руководством нацистского режима, добиться справедливости и определённости», — сказал он. 

Игорь Иванов отметил, что Россия активно занимается восстановлением мирной жизни на этих территориях, защищает жителей, оказывает всестороннюю помощь, в том числе гуманитарную. По его словам, российские военные проявляют к жителям заботу, уважение, поддержку, а их самоотверженная борьба за жизни людей — это то, что сейчас видят мирные жители.

«Украина сегодня — это постоянные нападения, репрессии, обстрелы мирных жителей. Это не может так продолжаться. Воссоединение исконно русских земель даст возможность спокойно жить и работать, воспитывать детей, говорить на родном языке, не опасаясь за свою жизнь и жизни своих детей, миллионам людей», — заявил Игорь Иванов.

Председатель Псковского облсовпрофа подчеркнул, что вхождение освобождённых территорий в состав РФ позволит восстановить экономические связи и развить экономику, а также получить образование в ведущих вузах страны. «Это даст людям возможность быть гражданами, а не людьми второго сорта. Сегодня, как никогда, нам нужны единение и победа Русского мира! Уверен в выборе людей освобождённых территорий и в том, что свободное волеизъявление граждан будет поддержано нашим президентом и всем многонациональным народом России», — подытожил он.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе в Псковской области.

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