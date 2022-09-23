Глава ВГА Бериславского района обратился к псковичам

17:59, 23 сентября 2022, ПАИ

Обращение к псковичам записал глава ВГА Бериславского района Андрей Костюк. Он посвятил его старту референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

«На территории Донбасских республик, военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской области сегодня исторический и знаменательный день. Мы верим, что мы будем с Россией, наше будущее - в России. Нет сомнения, что мы сделали правильный выбор», - отметил он.

Андрей Костюк также поблагодарил Псковскую область за поддержку в тяжёлое время.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе и в Псковской области.