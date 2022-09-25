ФОТОФАКТ В Букингемском дворце показали надгробную плиту Елизаветы II

12:24, 25 сентября 2022, ПАИ

Букингемский дворец показал фото надгробной плиты британской королевы Елизаветы II, сообщает РБК.

Надгробная плита установлена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Она вырезана из чёрного бельгийского мрамора с латунными буквенными вставками и вставлена в пол часовни. Вокруг стоят цветочные венки и букеты.

Под той же плитой погребён отец Елизаветы Георг VI, её мать и муж Филипп.