ВИДЕО Отправка мобилизованных в Пыталовского районе
В Псковской области продолжается мобилизация. Сегодня из Пыталовского района отправилась вторая группа мобилизованных граждан. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».
«Я желаю вам, чтобы на одном плече сидела удача, а на другом присутствовала надежда и любовь тех, кто вас провожает», - пожелала мужчинам глава района Вера Кондратьева.
«Чтобы после нас никто не ехал, там хватит и нас!», - продолжил речь главы один из мобилизованных мужчин.
Отметим, что отправка мобилизованных на военную службу проходит сейчас по всей Псковской области. Ранее было опубликовано видео отправки военнослужащих из Пустошки.
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