ВИДЕО Отправка мобилизованных в Пыталовского районе

19:18, 25 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается мобилизация. Сегодня из Пыталовского района отправилась вторая группа мобилизованных граждан. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

«Я желаю вам, чтобы на одном плече сидела удача, а на другом присутствовала надежда и любовь тех, кто вас провожает», - пожелала мужчинам глава района Вера Кондратьева.

«Чтобы после нас никто не ехал, там хватит и нас!», - продолжил речь главы один из мобилизованных мужчин.

Отметим, что отправка мобилизованных на военную службу проходит сейчас по всей Псковской области. Ранее было опубликовано видео отправки военнослужащих из Пустошки.