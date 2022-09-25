Мобилизованного псковича через несколько часов вернули в семью

23:51, 25 сентября 2022, ПАИ

Мобилизованный житель Палкинского района вернулся домой через несколько часов после отправки в Остров сегодня, 25 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Льновод».

«В комиссариате с каждым беседуют отдельно, считаются с твоим мнением. Нужно предоставить документы — так будет проще жить, чем прятаться», — рассказал он.

Отмечается, что в рамках частичной мобилизации действует принцип индивидуального подхода, в связи с этим мобилизованный вернулся к семье. Дома его ждали две дочки (старшая во втором классе).

Отметим, что отправка мобилизованных на военную службу проходит сейчас по всей Псковской области.

Напомним, что согласно Указу Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).