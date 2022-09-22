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Общество

Частичная мобилизация в России: кого призовут и что гарантируют

Прошли сутки с момента указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, которая поможет решить задачи специальной военной операции. Звучат вопросы, которые волнуют граждан. На них в своем Telegram-канале ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

О причинах

Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наёмники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных сил. 

Кто подлежит частичной мобилизации

Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т. д.

О гарантиях

Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит.

О депутатах

Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет. В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

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