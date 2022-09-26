Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

10:38, 26 сентября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир в понедельник, 26 сентября, в 10:30.

В новом выпуске Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсуждают с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко ситуацию с заболеваемостью в регионе, работу поликлиник и ФАПов, а также как получить медицинскую помощь «узких» специалистов.

Еще один гость программы - председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Ведущие поговорят о том, как долго продлится туристический сезон в регионе, чем порадует путешественников осень в Псковской области и в какие страны могут ездить отдыхать псковичи.