Банк России включил в зачёт по финграмотности задания о покупке жилья и первых инвестициях

12:56, 05 октября 2026, ПАИ

Взрослые участники IX Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности Банка России смогут проверить навыки управления личным бюджетом, принятия финансовых решений и защиты от кибермошенников, а также разобрать ситуации, связанные с покупкой жилья и началом инвестирования. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

«В фокусе внимания такие ситуации, как, например, покупка жилья. Участники с помощью материалов зачёта смогут подготовиться к покупке недвижимости, узнают о налоговом вычете и о том, что проверить перед сделкой, какие виды безопасных расчётов существуют», – сказал он.

Начинающие инвесторы, по словам Иванова, узнают, как сделать первый шаг к пониманию инвестиций, как работает фондовый рынок и какие способы позволяют снизить риски. Все участники также получат информацию о том, как избегать ловушек мошенников и замечать обман до потери денег.

«Кроме того, мы расскажем, как проверять сомнительные предложения, защищать личные данные и беречь сбережения», – отметил эксперт.

Напомним, что Банк России 6 октября открывает IX Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, принять участие в нём сможет любой желающий, в том числе в составе семейной команды.