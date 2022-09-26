В облздраве рассказали о наиболее уязвимых перед COVID-19 псковичах

11:19, 26 сентября 2022, ПАИ

​

О том, псковичи какой возрастной группы сейчас наиболее уязвимы перед коронавирусом и кто тяжелее переносит заболевание, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 26 сентября.

«Сейчас болеют взрослые от 39 до 49 лет - эта группа составляет 25 %, вторая группа - это от 7 до 14 лет. Мы делаем упор [в плане профилактических мероприятий. - ПАИ] на более уязвимые группы», - рассказала она.

Марина Гаращенков также отметила, что сейчас распространён штамм омикрон, при этом он уже мутировал. Врач подчеркнула, что в основном тяжело COVID-19 переносят люди с хроническими заболеваниями и инвалидностью.

«Идёт новая партия вакцины, посмотрим, будет ли на неё спрос», - добавила Марина Гаращенко.