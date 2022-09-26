Голикова сообщила об особых трудовых гарантиях для мобилизованных

11:41, 26 сентября 2022, ПАИ

О трудовых гарантиях для мобилизованных работников рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Она отметила, что работники получат статус военнослужащих и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту. При этом период прохождения военной службы включат в страховой стаж для назначения пенсии.

Правительство совместно с депутатами подготовило поправки в законодательство для обеспечения защиты трудовых прав всех категорий граждан, которые участвуют в спецоперации, – призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

«Поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам», - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно указу президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).