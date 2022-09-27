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Политика

Сергей Дмитриев покидает пост главы аппарата правительства Псковской области

Сергей Дмитриев покидает должность руководителя аппарата правительства Псковской области. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня мой хороший товарищ Сергей Дмитриев покидает должность главы аппарата правительства Псковской области. Он переходит на другую работу в другой регион, который, надеюсь, в ближайшем будущем войдёт в состав России», - говорится в сообщении.

Антон Сергеев также подчеркнул, что сотрудничество с Сергеем Дмитриевым продолжится, и пожелал ему успехов на новом ответственном поприще.

И. о. руководителя аппарата правительства региона назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала должность заместителя.

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