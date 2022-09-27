Андрей Турчак - об итогах референдумов: Все встало на свои места

17:45, 27 сентября 2022, ПАИ

Результаты референдума будут известны уже совсем скоро, но уже сейчас можно говорить о том, что референдум состоялся, несмотря на обстрелы и попытки запугать людей. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что перед завершением голосования вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил участок в Снежном.

«Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя. Люди сами шли на участки, сами делали свой выбор. Все это время и я, и многие наши коллеги, и международные наблюдатели были на участках, видели все своими глазами. Очереди за бюллетенями. Радость и надежду людей, для которых этот референдум стал долгожданным праздником», - отметил Андрей Турчак.

По его мнению, итоги референдума очевидны и «их легитимность не вызывает сомнений».

«Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Дело за малым: признать их волеизъявление и оформить юридически то, что уже давно случилось по факту. Все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда», - заключил Андрей Турчак.

Ранее Турчак заявлял, что в составе России у жителей Донецка, Луганска и Мелитополя есть будущее.