Видеоматериалы о трагедии в Ланёвой Горе представил архив депутатам Собрания

15:31, 28 сентября 2022, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению сформировал позицию по профильным вопросам 13-й сессии областного Собрания депутатов. Часть рассмотренных законопроектов комитет принял без длительного обсуждения – изменения в действующие редакции законов связаны с актуализацией устаревших правовых норм, например заменой названия «администрация» на «правительство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Рассмотрение проекта закона «О Дне памяти жителей сожжённых деревень», напротив, прошло в более широком, чем обычно, формате – руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова предложила депутатам посмотреть видеоматериалы о зверствах карателей 37-го эстонского полицейского батальона, которые 22 октября 1943 года сожгли деревню Ланёва Гора вместе с мирными жителями.

В дополнение Наталья Исакова сообщила, что, по данным Книги памяти, в годы Великой Отечественной войны в регионе было сожжено 5082 деревни, уничтожено более 71 тысячи мирных граждан. Руководитель архива пояснила, что 22 октября в качестве региональной памятной даты выбрано на основании того, что преступление в Ланёвой Горе было полностью расследовано, установлены конкретные имена карателей, известны фамилии всех сожжённых жителей.

«Выбор этой даты никак не умаляет память о жителях других сожжённых деревень, а даёт лишь полную картину о проведении карательной акции в отношении целой деревни», - сказала Наталья Исакова.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов отметил, что депутаты получили исчерпывающую информацию и не имеют дополнительных вопросов, и высказался не только по законопроекту, но и по сложившейся общественно-политической ситуации.

«Ни для кого не секрет, что на протяжении последних лет многие политики различных стран позволяют себе высказывания с различных трибун об уничтожении русского народа. Это даёт нам чёткое понимание того, что всё это может повториться, предпосылок к этому достаточно. На сегодняшний день и в Германии, и в Латвии, и в Эстонии так же существуют базы подготовки нацистов. Более того, существуют те самые подразделения «Кайтселийт» в Эстонии и «Айзсарги» в Латвии, чья история полита кровью сотен тысяч людей. И это мы говорим о цивилизованном демократическом обществе», - обратил внимание Алексей Севастьянов, подчеркнув, что память о совершённых военных преступлениях должна сохраняться.

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению единогласно проголосовали в поддержку проекта закона области «О Дне памяти жителей сожжённых деревень».